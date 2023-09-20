Alüminyum sektörü İstanbul'da buluşuyor

Alüminyum sektörünün dünyadaki önemli üç organizasyonundan birisi olan Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO, 12-14 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin (TALSAD) desteğiyle Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık tarafından iki yılda bir düzenlenen fuar, küresel alüminyum sektörünü İstanbul’da buluşturacak.

Küresel ekonominin lokomotif sektörlerinden alüminyum sanayisinin paydaşları ALUEXPO’da buluşmaya hazırlanıyor. 12-14 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 8. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’na bu yıl rekor katılım bekleniyor. Verilen bilgiye göre; geçen yıl 29 ülkeden 348 firmanın katılımıyla alanında Avrasya’nın en büyük, Avrupa’nın ise ikinci büyük fuarı gerçekleştirilmişti.

Sektör ve akademik dünyayı buluşturan sempozyum

Alüminyum sektörü ile akademik dünyayı aynı platformda bir araya getirmeyi, endüstriye yön verecek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uluslararası ortamda paylaşmayı hedefleyen 11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nda güncel gündem maddeleri masaya yatırılacak. Türkiye’nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği için vizyon oluşturmayı hedefleyen sempozyum, alüminyum sektörünün gelişimine önemli katkı sağlıyor.

Farklı ürün ve teknolojiler sergilenecek

Fuarda ham maddeler, birincil metal ürünler, yeniden ergitilmiş ürünler, granül, toz, pasta, yün, köpük ürünler, haddelenmiş ürünler, profiller, yuvarlak taslaklar, ekstrüzyon ürünler, kalın ve ince kesitli çubuklar, boru, tel, kalıpta veya serbest dövülmüş parçalar, delikli yassı ürünler, levha, çubuk, külçe, yüksek ve düşük Basınçlı döküm ürünleri gibi sektör üreticilerinin iyi bildiği, son teknoloji ile üretilmiş, çok çeşitli ürünler yer alıyor. Fuarda ayrıca alüminyum üretim teknolojisinde kullanılan; makine, ekipman ve aksesuarlar, ergitme, döküm, ısıl işlem ve yeniden ısıtma teknolojisi, fırınlar, döküm makina ve ekipmanları, refrakterler ve yalıtım malzemeleri, hadde teknolojisi, yassı ürün şekillendirme teknolojisi, metal konstrüksiyon işleri, paketleme teknolojisi, çevre koruma teknolojisi, kalite kontrol ve test, hurda prosesleri, yeniden kazanım ve ıslah projeleri de sergileniyor.