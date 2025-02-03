Alvaro Morata, Galatasaray'ın 6. İspanyol futbolcusu oldu

Galatasaray'ın yeni transferi golcü futbolcu Alvaro Morata, sarı-kırmızılıların 6. İspanyol futbolcusu oldu.

Alvaro Morata, Galatasaray'ın 6. İspanyol futbolcusu oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray’ın yeni transferi golcü futbolcu Alvaro Morata, sarı-kırmızılıların 6. İspanyol futbolcusu oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum bölgesine önemli bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Morata böylece Aslan’ın 6. İspanyol futbolcusu oldu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Galatasaray’ın ilk İspanyol futbolcusu Albert Riera’ydı. Riera’nın ardından ise Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata ve Angelino, sarı-kırmızılılarda forma giydi.

Alvaro Morata, Galatasaray’da 77 numaralı formayı giyecek.