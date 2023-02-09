Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Muğla’nın Datça ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam Jandarma ve köylüler tarafından sağ olarak bullundu.

90 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin Kurnaz’ın dün saat 15.00 sıralarında kaybolmasının ardından yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan başvuru ve ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde sonuç verdi. Yaşlı adam jandarma ekipleri ve köylüler tarafından Mesudiye Mahallesi Turunç mevkiinde boş bir arazide başından yaralı olarak bulundu. Yaşlı adamın yürürken yere düşerek başını çarptığı tahmin edilirken, ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.