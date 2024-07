Alzheimer hastası yaşlı kadın 18 gündür kayıp

TAKİP ET

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de 18 gün önce gece saatlerinde evden çıkan 87 yaşındaki Alzheimer hastası kadın hala bulunamadı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ikamet eden 87 yaşındaki Emine Yıldırım’dan 28 Haziran’dan beri haber alınamıyor. Gece saatlerinde tek başına evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yıldırım’ı oğlu her yerde arıyor. Alzheimer hastası olan kadından uzun süredir haber alamayan ve durumu polise bildiren 8 çocuğunun endişeli bekleyişi sürüyor.

18 gündür annesini her yerde arayan Hasan Yıldırım, "Annem gece saatlerinde evin yakınında kayboldu. Çok endişeliyiz, durumu her yere bildirdik. Emniyet güçleri her yerde arıyor. Ne gecemiz kaldı, ne gündüzümüz" dedi.