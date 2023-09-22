Alzheimer Yaşam Evi'nde hastalık değil, sevgi var

Alzheimer Yaşam Evi’nden faydalanan hasta ve hasta yakınları ile kahvaltı programında bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’deki ilk ve tek Alzheimer Yaşam Evi’ni hizmete sunmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Merkezimizde hastalık değil, sevgi hüküm sürüyor" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Alzheimer Yaşam Evi’nden faydalanan hasta ve hasta yakınları ile Karaabdülbaki’de bulunan Çınar Kahvaltı Evi’nde bir araya geldi.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Bizler 2 yıl önce çok güzel bir hayal kurarak yola çıktık. Bu hayalimiz kentimiz için sizler için belediyemiz için çok önemliydi. Bazen yaş aldıkça bazı anılarımızı unutuyor olsa bile, gülüşlerimizi, sevgilerimizi, sıcaklığımızı yitirmediğimiz bir yer, bir aile sıcaklığı ortaya koymak istedik. İki yıl önce, bu hayal gerçek oldu. Alzheimer Yaşam Evimiz, sadece Kocaeli’nin değil, tüm Türkiye’nin örnek aldığı bir proje haline geldi. Alzheimer Yaşam Evimiz bir yardım kuruluşu değil, bir aile ortamı, çok kıymetli bir alan ve çok kıymetli bir proje. Kesinlikle merkezimizde hastalık değil, sevgi hüküm sürüyor. Her birimiz, birbirimize destek oluyor ve bu merkezdeki aile sıcaklığıyla birlikte birbirimizi tamamlıyoruz" dedi.

"Ödüllerimiz var"

Başkan Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldığımız ödüllerimiz var. Bunlardan en kıymetlisi Altın Karınca Ödülü, bu yolda attığımız emin adımların bir göstergesi. Birlikte, daha nice başarılara, daha nice tebessümlere imza atacağımıza olan inancım tam ve çalışma azmimizde bu şiarla devam ediyor. Bu değerli projeye emeği geçen, Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanlığına, Sosyal Hizmet Bölümü, Hemşirelik Bölümü, İş ve Uğraşı Terapisi Bölümlerine ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze tek tek teşekkür ediyorum. Bu hayali gerçekleştirmemize destek olan herkes iyi ki var ve iyi ki Alzheimer Yaşam Evi’mizi hayata geçirmişiz. İyi ki Alzheimer Yaşam Evi’ni kurmuşuz. Biz bu hayali gerçekleştirmek dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Yaptığımız birçok hizmette hep şunu söylüyoruz: Siyaset gelir geçer, makamlar gelir geçer, hepsi bir gün biter. Önemli olan bir kişinin bile yüreğine dokunabiliyorsak, bir kişinin bile yüreğine merhem olabiliyorsak işte bu bizim en büyük kazanımımız. Bu hizmetler siyasetten ve makamdan çok ama çok daha önemli"