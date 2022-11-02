Alzheimer Yaşam Evi'ne Altın Karınca ödülü

İzmit Belediyesi’nin Alzheimer Yaşam Evi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından iyi uygulamaların ve projelerin ödüllendirildiği Altın Karınca Ödül Töreni’nde ödüle layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödül Töreni, İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. 10 farklı kategoride 49 proje arasından en beğenilen proje olan İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi, Sosyal Hizmetler kategorisinde Altın Karınca ödülünün sahibi oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, törene katılarak Altın Karınca ödülünü ekibiyle birlikte aldı.

"Kocaeli’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor"

Alzheimer Yaşam Evi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, "Alzheimer Yaşam Evi özellikle Kocaeli’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Alzheimer Yaşam Evi yaşlı bireylerimize yönelik yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. 2021 yılında çok kıymetli paydaşlarımızla beraber, Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Anabilim dalı Doç. Dr. Neslihan Alagöz, Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Anabilim dalı Başkanı Hüsnü Efendi, Türkiye Alzheimer Derneği ile beraber faaliyete geçirdik. Bugüne kadar 100’e yakın hastaya aileleriyle beraber hizmet verdik. Çeşitli aktiviteler, alzheimer hastalarımıza yönelik hastalık ile alakalı çeşitli aktiviteler yaptık. Zaman içinde kuşaklar arası yaşam merkezine dönüşen bir yer haline geldi. Öğrencilerin, stajyerlerin ya da kreşteki çocukların ziyaret edebileceği bir merkez halinde geldi" dedi.