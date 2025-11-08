Alzheimera karşı örgü örüyorlar

Bilecik’te ’Sağlıklı Yaş Alma Etkinlikleri’ kapsamında alzheimera karşı yaşlı bireyler örgü örüyor.

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yaşlı bireyler Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yaşlı bireyler her gün örgü örüyor. Yaşlı kadınlar örgü örerek hem sosyalleşiyor hem de beyin sağlıklarını koruyorlar. Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi konu hakkında yaptığı açıklamada, "Uzmanlara göre örgü, el-göz koordinasyonunu güçlendiriyor, hafızayı destekliyor ve alzheimera karşı koruyor. Birlikte örüyor, birlikte gülüyoruz. Üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor" denildi.