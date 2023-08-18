Amatör balıkçı su samurundan sonra martıları da elleriyle besledi

Yalova’da açıldığı denizde teknesine çıkan su samurunu tuttuğu balıklarla elleriyle besleyen amatör balıkçı Sinan Karagöz, bu kez martılara balık ziyafeti sundu.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşayan 58 yaşındaki Sinan Karagöz, yaz aylarında her gün teknesiyle Marmara Denizi’ne açılarak amatör şekilde balık tutuyor. Tuttuğu balıkları hayvanlara paylaşan Karagöz, geçtiğimiz günlerde teknesine çıkan su samurunu elleriyle beslemesiyle gündem olmuştu. Su samuruna ’gel gel’ diye seslenen Karagöz, bu kez de martıları tuttuğu balıklarla besledi. Teknesi hareket halindeyken martılara ’gel kızım’ diye seslenen ve balık uzatan Karagöz’ün hayvan sevgisi herkese örnek oldu.

Amatör balıkçı karaya çıktığında kedileri de boş çevirmeyerek, onlara balık verdi. Doğma büyüme Esenköylü olduğunu anlatan Karagöz, amatör balıkçılıkla ilgilendiğini söyledi. Su samurunu beslemesinin görüntülerinin büyük ilgi gördüğünü anlatan Karagöz, “Geçen su samuruyla yakından tanıştık. Daha önce uzaktan balık yediriyorduk bu sefer çok yakına geldi. Tekneme aldım. Yedirdim, içirdim daha sonra da gitti. Her denize çıkışımda bir bakışırız, denk gelir. 2 günde bir görürüm. Onun adını ’Bıdık’ taktım” dedi.

Karagöz, hayvanları çok sevdiğini ifade etti.