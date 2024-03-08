Amatör fotoğrafçıya arkadaşlarından sergi süprizi

Bursa’da fotoğraf sanatıyla ilgilenen ve kentin birçok noktasını kadrajına alan amatör fotoğrafçı Ahmet Filiz’e arkadaşları tarafından sürpriz bir sergi açıldı. Fotoğrafseverlerin beğenisine sunulan sergi, pazartesi gününe kadar Şehreküstü İstasyonu’nda sergilenecek.

Bursa’da amatör fotoğraflar çeken, şehrin birçok güzelliğini kadrajına sığdıran 37 yaşındaki fotoğrafçı Ahmet Filiz, 2015 yılından bu yana düzenli çekimler yapıyor. Kendisine bu yeteneğinden dolayı destek vermek isteyen ve cesaretlendiren arkadaşları, Ahmet Filiz için Şehreküstü Metro İstasyonu’nda sürpriz bir sergi açtı. Yine sürpriz bir şekilde serginin bulunduğu alana getirilen Filiz, arkadaşlarının bu sürprizi karşısında duygusal anlar yaşadı.

20 eserden oluşan ve Bursa’da sadece metro fotoğraflarının bulunduğu siyah beyaz konseptli ‘Metroda Zaman’ isimli sergi 11 Mart’a kadar tüm Bursalıların beğenisine sunuldu. Serginin açılışı dün Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Tarık Akkurt ve Ahmet Filiz’in arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

"Bursa çok özel bir şehir"

Açılışta duygu ve düşüncelerinden bahseden Filiz, “Kendimi bildim bileli fotoğraf çekmeyi çok severim. Bu şehir tarihiyle, kimliği ile çok özel bir şehir. Şehrimiz ne kadar tasvir edilse, anlatılsa, yazılsa azdır diye düşünüyorum. Bu şehirde sanatın ruhumuzu besleyen ve bakış açımızı zenginleştiren yönü var. Bu sergiyi açmam gerektiğini çevreden birçok arkadaşım söylemişti. Fakat bu işi hobi olarak yaptığımdan pek yanaşmamıştım. Kendimi hiç hazır hissetmedim. Arkadaşlarım beni çok duygulandırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün benim için çok özel bir gün oldu” şeklinde konuştu.

"Bursalıları bekliyoruz"

Ahmet Filiz’in arkadaşlarından Yasemin Özkerem, “Bugün bizim için çok özel bir gün oldu. Sergiyi açma istememizin sebebi Ahmet arkadaşımıza biraz rehber olmak ve cesaret vermekti. Ahmet bütün arkadaşlarını kadrajda sığdırdı. Her bir arkadaşını sabırla çekti. Kendisine hep sergi açmasını söylüyorduk ama açabilecek zaman bulamadı. Biz de ona böyle bir sergi açmak istedik. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ’ın yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Bizlere çok destek oldular. Burada bulunan tüm sanatseverlere ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sergimiz 7 gün sürecek. Tüm Bursalıları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.