Amatör kulüp sporcularının içerisinde bulunduğu araç yan yattı: 6 futbolcu yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde amatör lig spor kulübü Karasu Aziziyespor’un futbolcularının içerisinde bulunduğu araç kontrolden çıkaran yan yattı. Kazada araç içerisindeki 6 futbolcu yaralandı.

Kaza, Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Öğretmenler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Uğur Temur idaresinde olan ve içerisinde Sakarya Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Karasu Aziziyespor futbolcuları bulunan 54 BP 805 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan futbolcular; Uğur Temur, Yalçın Yalazı, Berkay Kahraman, Ahmet Kartal, Berkay Uzun ve Hamza Beyoğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yarlılar Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, Sakarya Süper Amatör Lig A Grubu’nun 13.haftasında Aziziyespor’un, Karasu Şehir Stadı’nda Harmalıkspor’u bugün 14.00’da konuk edecekti. Kaza sebebi ile maçın ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.