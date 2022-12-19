Amatör ligde yumruklar havada uçuştu

İstanbul 1. Amatör Lig’de oynanan Esenayspor-Eroğluspor maçında iki takım oyuncuları arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavga anları maçı izleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Stadı’nda yaşandı. İstanbul 1.Amatör Ligi’nde Esenayspor, Eroğluspor ile karşı karşıya geldi. İddiaya göre, Eroğluspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile devam eden maçta 90+3’te Esenayspor penaltı atışıyla durumu 3-3 beraberliğe getirdi. 90+3’te atılan tartışmalı penaltı atışı sonucu iki takımın oyuncuları arasında tekme ve tokatlı kavga çıktı. Futbolcular arasında yaşanan kavga anları ise maçı izleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga son bulurken, olaylı maç 3-3 beraberlikle tamamlandı.