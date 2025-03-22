Amatör maçta tribünde kavga çıktı

Kocaeli Süper Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Derince ile Bağdatspor ile karşılaşmasında tribünlerde kavga çıkarken, yaralananların olduğu öğrenildi.

Amatör maçta tribünde kavga çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kocaeli Süper Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Derince ile Bağdatspor ile karşılaşmasında tribünlerde kavga çıkarken, yaralananların olduğu öğrenildi.

Kocaeli Süper Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Derince, Cephanelik Stadı’nda Bağdatspor ile karşı karşıya geldi. Sahada büyük çekişmeye olurken, yaşanan pozisyon sonrası tribünlerde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraftarlar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga sebebiyle maç dururken, taraftar ve polislerin müdahalesiyle olaylar son buldu. Olaylarda yaralananların olduğu bildirildi.

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Öte yandan karşılaşma 1-1 sona erdi.