Amatör Spor Haftası Akyazı'da coşkuyla kutlandı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Amatör Spor Haftası çeşitli etkinliklerle coşkuya kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının nezaretinde her yıl düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı. Bu çerçevede Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde ilçede yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü binası önünde buluşan sporcu ve antrenörler, dev Türk bayrağı ile çarşıya yürüdü. Ardından sporcular; minyatür futbol, basketbol, golf, badminton, bilek güreşi, mas güreşi, floor curling, hedef oyun branda, labirent, el beceri göz koordinasyon parkuru ve koca ayak gösterisi sundu. Büyük ilgi ile takip edilen etkinliğe; ilçe protokolünün yanı sıra öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.