Amatör Spor haftası törenlerle başladı

Balıkesirli Amatör Sporcular ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp Atatürk, çelenk koyarak, törenleri başlattılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası, 9-15 Ekim tarihleri arasında kutlanacak. Amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanması amacıyla düzenlenen Amatör Spor Haftası, 15 Ekim’e kadar devam edecek.

Açılış töreni, 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Tören, Kurtdereli Spor Salonu önünden başlayan yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp tarafından çelenk sunuldu.

Amatör Spor Haftası boyunca 10-12 Yaş Futbol Turnuvası, Satranç Turnuvası, Zirvedeki Spor Buluşmaları, Kamu Spor Oyunları gibi çeşitli branşlarda spor etkinlikleri gerçekleştirilecek. 18 Ekim Çarşamba günü ise Kapanış Töreni ve Sporun En’leri Ödül töreninin ardından Spor Fuarı (Kulüp-Sporcu Buluşmaları) ile Amatör Spor Haftası etkinlikleri son bulacak.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “"Amatör spor, her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bir haftadır. Bu hafta boyunca ilimizde çeşitli branşlarda müsabakalar, eğitim ve etkinlikler düzenlenecek. Halkımızın spor yapmasına ve spor sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Amatör sporların gelişmesi için tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.