Amatör Spor Kulüpleri Haftası etkinlikleri devam ediyor

Amatör Spor Kulüpleri Haftası etkinliklerinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’i ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’yı ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcuları, Müdür Özdemir ve Başkan Tosun’u makamında kabul etti. Vali Kızılkaya’ya spora verdiği desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Tosun, sporun amatörde başlayarak geliştiğini kendilerinin de gençleri sporun çeşitli branşlarına yönlendirerek başarı çıtasını yükseltmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Sporcularla bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya, hediye takdiminde bulunarak başarılar diledi.

Vali Kızılkaya, ziyaretleri nedeniyle Başkan Tosun’a ve Müdür Özdemir’e teşekkür ederek Amatör Spor Kulüpleri Haftasını kutladı.