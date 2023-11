Amatör spor kulüplerine 1 milyon 500 bin TL destek

TAKİP ET

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, amatör spor kulüplerine toplam 1 milyon 500 bin TL destek verdi.

Derbent Uygulama Otelinde düzenlenen programla 28 amatör spor kulübüne 1 milyon 500 bin TL destek verildi. Programa Başkan Kocaman’ın ev sahipliğinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, KOÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Levent Atalı, meclis üyeleri, kulüp başkan ve yöneticileri katıldı.

Programda konuşan Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, "Kartepe Belediye Başkanımız her zaman bizlerin yanında olmuştur. Kartepe’mizde spora büyük önem verilmektedir. Kocaeli’de spor ilçesi Kartepe’dir. Amatörlerin her zaman yanında olan bir yerel yönetime sahibiz. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm amatör gruplarında Kartepe’mizden takımlar yer almaktadır. Amatörde yaşadığımız sorunları belediye başkanımızla aşıyoruz. Kartepe’mizin her mahallesinde spor tesisi bulunmaktadır. Birlik ve beraberlik içerisinde tesisleşme çok daha iyi duruma gelmiştir. Bu tesislerde geleceğimiz olan gençlerimiz yetişmektedir. İnşallah profesyonel liglerde yer alacak takımlarımız olacaktır" dedi.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Amatör spor kulüplerine başarılar dileyen Kocaman, "Destek bizden başarı sizden fikriyle çıktığımız yolda ilçemizde yer alan 28 amatör spor kulübümüzün imkanlarını geliştirebilmeleri ve Kartepe’mizin sporda marka değerini artırabilmeleri adına toplam 1 milyon 500 bin TL tutarında spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kartepe’mizde spora ne kadar önem verildiği yapılan yatırımlarla ortaya çıkmaktadır. Sizlerin desteği ile yatırımlarımız devam edecektir. İnşallah güzel bir sezon geçiririz" diye konuştu.