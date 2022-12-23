Ambalaj fabrikasında korkutan yangın, fabrikaya sıçramadan son anda söndürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir ambalaj fabrikasının bahçesinde bulunan paletlerde çıkan yangın fabrikaya sıçramadan son anda söndürüldü.

Ambalaj fabrikasında korkutan yangın, fabrikaya sıçramadan son anda söndürüldü
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EditörEditör
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir ambalaj fabrikasının bahçesinde bulunan paletlerde çıkan yangın fabrikaya sıçramadan son anda söndürüldü.

Yangın, Canbalı Mahallesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ambalaj fabrikasının bahçe kısmında paletlerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun müdahale sonucu yangını fabrikaya sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ambalaj fabrikasında korkutan yangın, fabrikaya sıçramadan son anda söndürüldü
Ambalaj fabrikasında korkutan yangın, fabrikaya sıçramadan son anda söndürüldü
Ambalaj fabrikasında korkutan yangın, fabrikaya sıçramadan son anda söndürüldü