Ambarcı Tepebaşı Camii Kadir Gecesi'nde hizmete açıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, temelini Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ile birlikte attığı Ambarcı Tepebaşı Camii Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, temelini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte attığı Ambarcı Tepebaşı Camii’nde çalışmalar tamamlandı. Ambarcı Tepebaşı Camii Kadir Gecesi’nde halk iftarının ardından vatandaşların yoğun katılımıyla ibadete açıldı. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Ramazan ayı hoşgörünün, kardeşliğin, dayanışmanın, bereketin ve huzurun ayı. Biz de böyle anlamlı bir günde Tepebaşı Camii’ni ibadete açıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Camimizin bölgemize ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyor, şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.