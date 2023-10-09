Ambulans ile yaptıkları kazada ağır yaralanmıştı, hastanede yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dün akşam saatlerinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan klarnetçi Türkan Alkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kaynarca-Karasu yolu Küçük Kaynarca mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olan ve içinde hasta bulunan Ö.A. kontrolündeki 54 E 7900 plakalı ambulans ile Sezgin G. kontrolündeki 54 FB 422 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Sezgin G. ile yanında bulunan ve düğünlerde klarnet çaldığı öğrenilen Türkan Alkan (55) yaralandı. Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla Yenikent Devlet Hastanesine götürüldü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkan Alkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ambulans kazasında hayatını kaybeden Alkan, Kaynarca Karamanlar Mahallesi Yukarı Sarıköy Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.