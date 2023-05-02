Tekirdağ’da sağlıkta güvenliğin en üst seviyede tutulması için acil sağlık hizmetleri personeline "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) eğitimi verildi. Ambulans sürücüleri parkurda ter döktü.

Ambulans kazalarının önlenmesi, etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması amacıyla Tekirdağ’da hastane öncesi acil sağlık hizmetleri personeline "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) eğitimi verildi.

Eğitimin ilk kısmında trafik bilgisi ve trafik kuralları, ambulans çeşitleri ve teknik özellikleri, ambulanslarda sürüş güvenliği, araç bakımı, kontrolü ve temizliği, güvenli sürücülük davranışları geliştirme, ambulans kullanımında psikoteknik testin önemi, özel durumlarda ambulans kullanımı, ambulans kazaları ve kabin güvenliği, ambulansları yangınları ve yangına güvenli müdahale teknikleri, ışık ve siren protokolleri, ambulansta iletişim ve yön bulma cihazlarının kullanımı, ambulans kullanımı açısından hukuki durumlar ve etkili sunum teknikleri konu başlıklarından oluşan sunumlar yer aldı.

İkinci aşamada ise ambulans sürücülerinin trafikte karşılaşacağı tehlikeli durumlarda yapması gereken doğru manevraların ve diğer güvenli sürüş becerilerinin kazandırılması amacıyla çeşitli etaplardan oluşan uygulamalı eğitimler verildi.

Toplamda 40 saat olarak planlanan eğitim 8 saat teorik, 16 saat uygulama ve ardından teorik ve uygulamalı sınav ile tamamlanıp, başarılı kursiyerlere "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi Başarı Belgesi” verilecek.