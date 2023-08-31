Ambulans sürüş eğitimcilerine güvenli sürüş eğitimi verildi

Bursa’da hasta ve yaralıların sağlık kurumlarına en güvenli şekilde nakledilmesi amacıyla ambulans sürüş eğitmenlerine yönelik "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi" düzenlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ambulans kazalarının önlenmesi, daha etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması için iki tur halinde gerçekleştirilen eğitime Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova illerinin ambulans servisinde görevli 35 eğitmen katıldı. Teorik ve uygulamalı 4 günlük eğitimde katılımcılara güvenli sürücü davranışları geliştirme, ambulans kazaları ve kabin güvenliği, ambulans yangınları ve yangına güvenli müdahale teknikleri, ışık ve siren protokolleri, ambulansta iletişim ve yön bulma cihazlarının kullanımı gibi çeşitli konularda eğitim verildi.

Yunuseli Havaalanı’nda gerçekleştirilen eğitimi yerinde izleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa öncülüğünde yürütülen ambulans güvenli sürüş eğitimlerinin yenisini tamamladıklarını belirtti. Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinden eğiticilerin katıldığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, "Farklı illerden gelen arkadaşlarımız da kendi illerinde güvenli ambulans sürme konusunda sürücü arkadaşlarımıza eğitim verecekler. Biz, hastaların taşınmasını, onları sağlığına kavuşturmak için zamanla yarışırken aynı zamanda da güvenli sürüş tekniklerini de sürücülerimize anlatarak göstererek onları uygulamalı olarak eğiterek kendi güvenliklerini ve karşılarındaki insanların güvenliklerini sağlamaya çalışıyoruz. Bazen acil hastalarda ileri sürüş güvenliği şartlarını zorlamak durumunda kalıyoruz. Bunun için de yetkin donanımlı bu eğitimi almış bu bilince ve pratiğe ulaşmış arkadaşlarımız olsun istiyoruz" dedi.

Hız değil güvenlik ön planda

Hem teorik hem de pratik eğitimlerin bulunduğunu vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, "Burada hem teorik hem pratik eğitimlerimiz var. Parkurumuzda çeşitli manevralarla arkadaşlara güvenli sürüş nasıl yapılacak, nelere dikkat edilecek, bunlar anlatılmaya çalışılıyor. Biz, sürekli eğitime, gelişime ve yenilenmeye odaklı bir şekilde bu hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bölge sorumlusu il olarak da sorumluluk alanımızdaki diğer illere de lojistiğini, eğitimini tamamlamaya gayret ediyoruz. Halkımıza sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması noktasında da bütün çalışmamızı devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.