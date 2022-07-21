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Ambulansa yol vermeyen sürücü trafikten men edildi

Bursa'da asker eğlencesi adı altında meşaleler yakarak yolu kapatan ve ambulansın geçisine izin vermeyen sürücülere idari para cezası kesilip trafikten men edildi.

Ambulansa yol vermeyen sürücü trafikten men edildi
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Bursa’da asker eğlencesi adı altında meşaleler yakarak yolu kapatan ve ambulansın geçisine izin vermeyen sürücülere idari para cezası kesilip trafikten men edildi.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi adı altında meşaleler ile yol kapatan konvoy şarkılar açarak bir süre oynadı. Trafikte uzun kuyruklar oluşmasına aldırmayan grup arkalarından gelen ambulansın geçişine de izin vermeyerek yolu kapatmaya devam etti. Bu görüntüler sosyal medya üzerinde büyük tepki toplarken, polis ekipleri magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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Görüntülerden harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolu kesen iki aracı ve sürücüleri M.D. ile M.D.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan sürücülerden M.D.’nin sürücü belgesine psikotekniğe sevk edilmek üzere el konulurken, diğer sürücü M.D.’ye ise belirlenen maddelerden cezai işlem uygulandı.

İHA
Editör

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