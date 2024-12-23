Ambulansla gittiği hastaneden yaya olarak çıkan hasta evinin yolunu kaybetti

Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri, evinin yolunu kaybeden yaşlı adamın imdadına koştu. Ambulansla gittiği hastaneden yaya olarak çıktığı öğrenilen hastanın bağlı bulunduğu muhtarlıktan evinin adresini öğrenen ekipler, yaşlı adamı sağ salim evine ulaştırdı.

Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde akşam devriyesi sırasında yaşlı bir adamın evinin yolunu kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine iletişime geçen ekipler, bu kişinin geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla ambulansla hastaneye getirildiğini, tedavisinin ardından taburcu edildiğini öğrendi. Ekipler, isminin Serdar Sarıerler (71) olduğunu ileten hastaya evinin yolunu bilip bilmediğini sordu. Olumsuz yanıt alan Zabıta ekipleri, hastanın bağlı bulunduğu muhtarlıktan evinin adresini öğrenerek sağ salim evine ulaştırdı.

Evin güzergahında bulunan bir eczaneye uğrayarak gerekli ilaç ve ihtiyaçları da karşılayan ekiplere Sarıerler teşekkürlerini iletti. Zabıta ekipleri Sarıerler’e, “Amcacım bizden ya da Başkanımızdan bir isteğiniz var mı?” diye sordu. Sarıerler de, “Sayenizde evime kavuştum. Allah razı olsun. Sinem Hanım’a da çok teşekkür ederim” dedi.

Sarıerler’i evinde yeniden ziyaret eden ekipleri, sağlık durumunu kontrol ettikleri Sarıerler’e sağlık hizmeti ve eşya konusunda yardımcı olacaklarını kaydetti. Öte yandan, Sarıerler’e Üsküdar Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti ekiplerince düzenli kontrol yapılacağı da belirtildi.