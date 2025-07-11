Amcaları tarafından öldürülen 2 kardeş defnedildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde amcaları tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda amca F.Y., yeğenleri Gazi Zafer Y. (26) ve Güven Y. (27) ile M.S’ye ateş etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Gazi Zafer Y. ile Güven Y. isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini tespit etti. M.S. ise hastanede tedavi altına alındı. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. F.Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gazi Zafer Y. ve Güven Y.’nin cenazeleri, aileleri tarafından morgdan alınarak Kartepe ilçesindeki Sarımeşe Merkez Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 2 kardeş, Sarımeşe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Amca F.Y.’nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.