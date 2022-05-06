Ameliyat öncesinde uygulanan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanlığınca, ameliyat, endoskopi ve benzeri operasyonlar öncesi uygulanan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

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  • 06.05.2022 15:53
  • Güncelleme: 06.05.2022 15:53
Ameliyat öncesinde uygulanan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
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Modacepte
Modacepte

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19'a yönelik olarak tarama amaçlı gerçekleştirilen PCR testleriyle ilgili zorunluluğun kaldırılmasına yönelik olarak sağlık kuruluşlarına yazı gönderildi. Bu çerçevede hastanelerde, ameliyat, endoskopi ve benzeri operasyonlar öncesinde hastalara yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğuna son verildi.

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