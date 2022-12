Amerika'da alamadığı hizmeti Bursa'da gördü

Son bir sene içinde sıkıntıları artan Amerikalı Wendy Mitchell, yıllardır şikâyetçi olduğu diz ağrılarından kinematik yöntem ile gerçekleştirilen robotik diz protezi ameliyatı ile kurtuldu. Eşiyle çıktığı Avrupa seyahatine kısa bir ara veren Wendy, hizmet için Türkiye’ye teşekkür etti. 66 yaşındaki Wendy omurga ameliyatı için de Amerika’yı değil, Türkiye’yi seçeceğini söyledi.

Amerika’dan Avrupa’ya tatil için çıkan Wendy Mitchell, 6 aylık tatili sırasında sevdiği aktivitelerden diz ağrıları sebebiyle mahrum kalınca, eşiyle birlikte tedavi için araştırmaya başladı. Daha önce Amerika’da diz protezi ameliyatından fazla memnun kalmadığı için çekinceler yaşayan Wendy, Türkiye’nin bu konuda önemli başarılara imza attığını öğrendi. Yaptığı araştırmaların neticesinde Bursa’ya gelen çift, geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Türk doktorlarına teşekkür eden Wendy, yaşadığı süreci ise şöyle anlattı;

“Diz problemlerim yüzünden yapmak istediğim birçok şeyi yapamıyordum. Yürümekte bile zorlanıyordum ki, bisiklet binmeyi çok severim. Tedavi olmaya karar verdiğimde sadece Avrupa’daki en iyi cerrahlar diye aradım. İnternet beni Türkiye’ye yönlendirdi. Daha detaylı aramalarımın sonucunda Dr. Kayhan Turan’ın ismi karşıma çıktı. Onun hakkında bulabildiğim değerlendirmelerin hepsini okudum. Oradan, birkaç gün içinde randevu ayarladık ve sonrasında eşimle birlikte geldik. Kinematik (kişiselleştirilmiş) robotik diz ameliyatımı oldum. Beş yıl öncede Amerika’da normal bir diz protezi yaptırmıştım. Ancak önceki ameliyatımda ve sonralarında çok fazla acı çekmiştim. Türkiye’de aldığım bakımın kalitesinin çok çok daha iyi olması beni memnun etti. Daha önce robotik tarzda ameliyat olan kimseyi bilmiyorum. Şu an çok iyiyim. Kısa sürede normal hayatıma dönebildim. Eşimle birlikte Avrupa seyahatimize devam edeceğiz. Ameliyat süresinin ve ameliyattan sonraki sürecinin kısa olması yurt dışından gelenler için çok önemli. Çünkü çoğu turist buraya gelip aylarca kalamaz” dedi.

“Diz protezi ameliyatı Avrupa seyahatini engellemedi”

Avrupa seyahatine kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Wendy, “Türkiye’ye veya Avrupa’ya özellikle ameliyat için seyahat etmedik. Haziran’da Amerika’dan ayrıldığımızda, sadece seyahat etmeyi planlıyorduk. Ama diz ağrılarım zamanla kötüleşti. Belki de diz protezi ameliyatına ihtiyacım var diye düşündüm. O zaman araştırmalarıma başladım. Amerika’dan ayrıldığımızda Türkiye’ye geleceğimizi hiç düşünmemiştik. Ama aramalarım Türkiye’yi gösterince, bu beni Türkiye’deki en iyi doktorları bulmak ve Türkiye’nin neden ameliyatlarıyla bu kadar ünlü olduğu konusunda başka bir araştırmaya götürdü. Doktorlar, ‘Tamam, artık hastanede kalmaya ihtiyacınız yok’ dediğinde bu sorumun cevabını da yaşayarak almış oldum. Türkiye’den ayrılmayı ve Avrupa’yı dolaşmaya devam etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Omurga ameliyatı için de Amerika değil, Türkiye’yi tercih edeceğim”

Bir başka sağlık sorunu içinde yine Türkiye’ye geleceğini belirten Wendy, “Hazır olduğumda omurga ameliyatı içinde Türkiye’ye geleceğim. Doktorlar uygun bir aday olduğumu onayladı. Seyahatimizi tamamladıktan sonra geri döneceğiz. Amerika’da; Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Röntgen (X- ray) ve diğer tetkiklerin hepsi için ayrı ayrı randevu almanız gerekir ve tüm sonuçların çıkması haftalar hatta aylar alır. Ama burada her şey aynı gün içinde halledildi. Tüm süreç sadece üç buçuk saat sürmesine çok şaşırdım. Bu yüzden Amerika’ya geri dönüp aylarca beklemektense, yine tedavi olmak için Türkiye’ye geleceğim” şeklinde Türk doktorlarından aldığı hizmetin memnuniyetini dile getirdi.

Eşi ise ameliyat ve ameliyat sonrası egzersizlerde Wendy’i bir an bile yalnız bırakmadı. Bazı anlarda ise, Wendy eşi ile birlikte uzmanların gösterdiği egzersizleri yaparak keyifli dakikalara imza attı.

2016 yılından bugüne kadar 2000’den fazla başarılı robotik cerrahi ameliyatına imza atan Robotik Ortopedi Cerrahi Derneği (ROCD) Başkanı Op. Dr. Kayhan Turan, “2016 yılında Türkiye’de ilk kez Bursa’da robotik tam diz protez ameliyatını, 2018 yılında ise robotik tam kalça protez ameliyatını uyguladık. Hem robotik cerrahi hem de kinematik yöntemle gerçekleştirilen diz protezi ameliyatlarını, ortopedi alanındaki güncel tedavi yöntemlerini Türkiye’de ilk defa bizler Bursa’da gerçekleştirdik. Türkiye’de kinematik yöntem ile gerçekleştirdiği başarılı Robotik diz protezi ameliyatları ile Amerika’da Journal of Robotic Surgery dergisinde yayınlanan makalede Türk hekimlerinin başarısını gözler önüne serdik. Yapmış olduğumuz çalışmalarla dünyaya öncülük ediyoruz” dedi.

Total diz protezi ameliyatı ve kinetik yöntem hakkında bilgi veren Op. Dr. Kayhan Turan, “Geleneksel yöntem ile yapılan diz protezi ameliyatlarında, her hastanın kendine özgü bir diz yapısı olduğu göz ardı edilerek her hastaya aynı diz protezi yapılmaktaydı ve herkese tek tip bacak dizilimi oluşturulmaktaydı. Fakat zamanla; bacak ve diz arasındaki doğal uyumun bozulması, hastanın ağrılarının tamamen geçmemesi, diz hareketlerinde katılık ve yapay bir his meydana gelmesi gibi sorunlar ortaya çıkınca, kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri arayışlarına başlandı. Kinematik yöntem her diz için özelleştirilmiş bir protez yerleştirme tekniği anlamına gelir. Her hastanın ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında dizinin kinematik özelliklerinin tespitini ve buna göre hesaplanan açı, kalınlık ve yönlerde kemik kesilerinin yapılıp, protezin yerleştirilmesini gerektirir. Hastaya özgü modelleme ile implantın nasıl konumlandırılacağı belirlenir. Kinematik yöntem ile hastaya çok daha uygun, orijinal eklem çizgisi oluşturulur. Robotik cerrahi ile gerçekleştirilen kinematik diz protezi ameliyatlarında cerrah, diz protezini yerleştirirken aynı zamanda eklemin eş zamanlı hareketini de görüntüleyebilir ve herhangi bir sorunda müdahale edebilir. Bu sayede diz protezi ameliyatlarından başarılı sonuçlar elde edilir. En önemlisi ise kinematik yöntemle gerçekleştirilen robotik diz protezi ameliyatlarının hastaya, doğal eklem hareketleri ile ağrısız ve rahat bir hayat sunar” diye konuştu.

Wendy Mitchell’in yapmış oldukları araştırmalar sonucu Avrupa seyahatini yarıda keserek ameliyat için Bursa’ya geldiğini belirten Kayhan Turan, “Daha önce diğer dizi, Amerika’daki bir cerrah tarafından yapılmış. Bu dizi ile daha önceki yapılan dizi arasındaki farkı kendisine sorduğumuzda daha az ağrı ve hızlı iyileşme olduğunu dile getirdi. Oradaki hastane hizmetlerinden daha iyi hizmet aldığını belirtti” şeklinde konuştu.