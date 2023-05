Amerika'da popüler ilk 10 oyundan 3'ü Türkiye'ye ait

TAKİP ET

Dünya genelinde mobil oyun sektöründe ciddi bir rekabet gücüne sahip olan Türkiye’de en çok Puzzle, Trivia ve Kelime oyunları oynanıyor. Amerika’da popüler ilk 10 oyundan en az 3’ünün Türk stüdyolarına ait olduğunu söyleyen Trifles Games’in Kurucu ve CEO’su Gökhan Kınay, en çok oynanan oyunlardan mobil oyun sektörünün geleceğine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

MMA & DT Envanter’e göre Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 81’i mobil oyun oynarken, oyuncuların yüzde 51’ini erkekler, yüzde 49’unu da kadınlar oluşturuyor. Yine Türkiye’de mobil oyuncuların en çok tercih ettiği oyunların başında Puzzle, Trivia ve Kelime oyunları geliyor. Mobil oyun sektöründe en çok oynanan oyunların başında gelen Puzzle kategorisinde de oyunlar geliştiren Trifles Games’in Kurucu ve CEO’su Gökhan Kınay, oyuncu kitlesinin daha çok kadınlardan oluştuğunu söyleyerek, “Candy Crush, Homescapes, Gardenscapes ya da Royal Match gibi oyunları severek oynayan kadın oyuncular var. Bu verileri analiz ettiğimizde geliştireceğimiz oyunların ana odağında kadın olmasına dikkat ettik” dedi.

“35 yaş ve üstü kadınların çok fazla oyun içi ürün satın aldıklarını görüyoruz”

Dünyada Puzzle kategorisinin ilk sırada olduğunu söyleyen Kınay, oyuncu kitlesinin ise büyük bir çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu belirtti. Kınay, “Başta Amerika olmak üzere dünya çapındaki çoğu kadın oyuncu, Puzzle oyunlarını severek oynuyor. Ayrıca istatiksel veriler gösteriyor ki kadın oyuncular bir oyunu severse uzun süre oyunu oynuyorlar. Haliyle oyun stüdyolarının ve yayıncılarının tam olarak aradığı oyuncu kitlesi diyebiliriz. Satın alma oranlarını analiz ettiğimizde özellikle 35 yaş ve üstü kadınların çok fazla oyun içi ürün satın aldıklarını görüyoruz. Candy Crush, Homescapes, Gardenscapes ya da Royal Match gibi oyunları severek oynayan kadın oyuncular olduğu için oldukça başarılılar. Haliyle biz de tüm bu verileri analiz ettiğimizde geliştireceğimiz oyunların ana odağında kadın olmasına dikkat ettik. Bu yüzden Self-Publish giderken geliştirmeyi seçtiğimiz ilk oyun ’Fashion Challenge’ oldu. Oyunumuzda konsepte uygun bir şekilde kıyafet seçmeye çalışarak, rakibinizden daha yüksek puan almaya çalışıyorsunuz. Ayrıca halihazırda geliştirmekte olduğumuz bir Casual/Puzzle oyunumuz da mevcut. Kadın kitlesi gerçekten mobil oyunları severek oynuyor ve eğer hoşuna giderse yüksek miktarlarda para harcamaktan da çekinmiyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye mobil oyun yatırımı konusunda ilk sıralarda yer alıyor”

Türkiye’nin mobil oyun sektöründe artık söz sahibi olduğunu belirten Gökhan Kınay şunları söyledi:

“Ülkemizde çok ciddi başarılar ve aynı zamanda yeni yatırımlar görüyoruz. Buradaki başarımızın katlanarak artacağına eminim. Başta Amerika olmak üzere çoğu ülkeye bakarsanız ilk 10 oyundan en az 3’ü Türkiye’deki mobil oyun stüdyolarına ait. Hatta Dream Games’in geliştirmiş olduğu Royal Match oyunu uzun süredir ilk 10 arasında kendisini zincirlemiş durumda. Bu ülkemiz için de ayrıca bir gurur kaynağı. Yatırımlar ve kurulan yeni iş birlikleri sayesinde ülkemizde yeni başarılı stüdyoların ve oyunların çıkacağına eminiz. Ayrıca Türkiye, mobil oyun sektöründe yatırım konusunda da ilk sıralarda yer alıyor. Alınan yüksek yatırımlar basının da sürekli dikkatini çekerek paylaşılıyor. Alınan yatırımlarla birlikte daha fazla kullanıcıya ulaşan bu oyun stüdyoları ya da yayıncılar, gelirlerini çok kısa sürede katlayabiliyorlar. Türkiye, mobil oyun işini iyi çözdü. Bizler hem iyi oyuncularız hem de işimizi disiplinli bir şekilde yapıyoruz. Haliyle başarı da kaçınılmaz oluyor. Hatta Amerika’da popüler ilk 10 oyuna bakarsanız en az 3’ü her zaman Türkiye stüdyosu. Tüm bunlar bizler için gerçekten gurur verici.”

“Artık daha hızlı oyunlar geliştiriyoruz”

2014 yılından itibaren mobil oyun sektöründe faaliyet gösteren Trifles Games son 3 yılda 200’den fazla oyun geliştirdi. Gökhan Kınay, “Bu süre içinde ekibimiz epey deneyim ve tecrübe kazandı. Ayrıca AR-GE tarafına çok fazla vakit ayırdığımız için şirket içerisinde işlerimizi hızlandıran özel yazılımlar geliştirdik. Bunun karşılığı olarak da bir oyunu diğer stüdyolara kıyasla çok daha hızlı üretebiliyoruz. Hem teknoloji hem de mobil oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Günümüzde artık her yaşa ve kitleye hitap eden oyun bulmak çok kolay. Trifles Games olarak tam da bu ihtiyaçları kapatabilecek, her yaş ve kategoriye özel olarak oyunlar üretiyoruz. Mobil oyun sektöründe hala yeteri kadar oyun stüdyosu olmadığı için oyuncuların oynamak istediği oyunları geliştirmek bize düşüyor. Şirket olarak odaklandığımız ana oyun türleri ise bulmaca ve kadın temalı oyunlar diyebiliriz” dedi.

“Oyun her zaman kazandırır”

Mobil oyun sektöründe rekabetin oldukça arttığının altını çizen Kınay, son olarak şunları söyledi:

“Rekabet nedeniyle her gün yüzlerce yeni oyun yayınlanıyor. Haliyle kullanıcıların severek oynadığı bir oyun olmasına rağmen farklı ya da gelişmiş bir versiyonunu gördüğünde diğer oyuna geçmeleri çok normal. Haliyle bu durum kullanıcı kaybına yol açıyor ve bu da şirketin tüm gelirini etkiliyor. Şirketler bu durumun önüne geçmek için oyunlarını sürekli güncel tutmaya gayret gösterse de son yıllarda bu durum kritik bir sorun haline gelmiş durumda. Son 1 yılın raporlarına baktığımızda mobil oyun sektöründeki hızın biraz azaldığını görüyor olsak da hala büyümeye devam eden çok ciddi bir pazar mevcut. Burada işini iyi yapan stüdyolar büyümeye ve kazanmaya devam edecek. O yüzden tüm oyun stüdyolarının bu durumun geçmesini beklemek yerine oyunlarına odaklanmaları gerek. Çünkü iyi oyun her zaman kazandırır.”