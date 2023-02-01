Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Konyasporlu Amir Hadziahmetovic, İstanbul’a geldi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş devre arası transfer döneminde kadrosuna ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların Konyaspor’dan kadrosuna kattığı Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic İstanbul’a geldi.

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda eski futbolcusu Vincent Aboubakar’ın ardından kadrosuna ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekibin daha önceden Konyaspor’dan prensip anlaşmasına vardığı Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, kendisini Beşiktaş’a bağlayan sözleşmeyi imzalamak için akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

Konyaspor formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Hadziahmetovic, takımına 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 2015 yılından beri Konyaspor’da görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, 8 sezonda oynadığı 200 müsabakada yeşil-beyazlı formayla 17 gol kayedetti.