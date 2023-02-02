Amir Hadziahmetovic resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını ve Konyaspor’a da 3 milyon 200 bin Euro transfer bedeli ödeneceğini açıkladı.

Beşiktaş’ın Amir Hadziahmetovic’in transferiyle ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Amir Hadziahmetovic’in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Konyaspor ile sözleşme imzalanmıştır. Konyaspor Kulübü’ne 3 milyon 200 bin Euro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncunun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde, sonraki transfer gelirinin yüzde 20’sini aşmayacak şekilde Şirketimiz tarafından Konyaspor Kulübü’ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır. Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar 4.5 yıl süre ile geçerli olacaktır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580 bin Euro, kalan sezonlar için sezon başına net 1 milyon 160 bin Euro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin Euro maç başı ücreti ödenecektir" denildi.