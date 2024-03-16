Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası kura çekiminde Ampute Futbol Milli Takımı, C Grubu'nda İrlanda, Azerbaycan ve İsrail ile eşleşti.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası kura çekiminde Ampute Futbol Milli Takımı, C Grubu’nda İrlanda, Azerbaycan ve İsrail ile eşleşti.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın kura çekimi Fransa’da gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda Türkiye, C Grubu’nda İrlanda, Azerbaycan ve İsrail aynı grupta yer aldı. Fransa’nın Haute Savoie şehrinde düzenlenecek şampiyona 1 Haziran’da başlayacak ve 8 Haziran’da sona erecek.

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