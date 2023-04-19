Ana cadde kaldırımları ile duraklar tazyikli suyla yıkanarak bayrama hazırlandı

Bozüyük Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi ilçenin en işlek caddelerinde kaldırımlar ve duraklar tazyikli suyla yıkadı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi’ndeki kaldırımlar ile ilçe genelindeki duraklar yıkanarak bayrama hazırlandı. İlçe genelinde belirli bir program dâhilinde yapılan temizlik çalışmalarına ilave olarak bayram öncesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde üzerindeki kaldırımlar tazyikli su ile yıkanarak temizlendi. Caddenin her iki yönünde de yapılan kaldırım yıkama çalışmalarının devamında ise Saraycık Caddesi, Cami Caddesi ve ana arterlerde devam eden yıkama çalışmaları ile temizlenen caddeler Ramazan Bayramına hazır hale getirildi.

Ayrıca yine vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan ilçe genelindeki duraklar da yıkanarak temizlendi.