Ana kucağından düşerek hayatını kaybeden 7 aylık bebek toprağa verildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde annesinin bıraktığı ana kucağından düşerek hayatını kaybeden 7 aylık bebek toprağa verildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde annesinin bıraktığı ana kucağından düşerek hayatını kaybeden 7 aylık bebek toprağa verildi.
Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki evlerinde, Seçil Balta, 7 aylık oğlu Kadir Yağız Balta’yı oturma odasındaki ana kucağına koyduktan sonra yan odaya geçti. Ana kucağından düşerek nefessiz kalan 7 aylık bebeğinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören anne, komşularından yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 7 aylık bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebek, otopsinin ardından Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy’de öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.