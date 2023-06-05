Bursa-İstanbul karayolu, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında ana yola fırlayan domuz sürüsüne araçlar çarptı. Her iki şeritte meydana gelen olayda 6’sı yavru toplam 8 domuz telef olurken, 4 araç da hasar gördü. Ana yola savrulan domuzlar karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Olay Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa-İstanbul karayolu Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında yavruları ile birlikte ana yola fırlayan domuz sürüsü her iki şeritten de karşı karşıya geçmeye çalışırken araçlar domuzların arasına daldı.

4 araç hasar gördü

Bursa-İstanbul karayolunun Bursa istikametine doğru gitmekte olan 2 otomobil ile yine İstanbul istikametine doğru gitmekte olan başka 2 otomobil domuz sürülerinin arasına daldı. 4 araçta da maddi hasar meydana geldi.

6’sı yavru 8 domuz telef oldu

Olay sonrasında araçların çarpması ile 6’sı yavru, toplam 8 domuz telef oldu. Yolun her iki şeridine savrulan domuzlar nedeniyle trafik ekipleri yol güzergahında önlem aldı. Telef olan domuzlar karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Polis ekipleri hasar gören 4 araç için rapor tutarken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.