Anadolu 'Selçuklu Cami ve Külliyesi' projesinin inşaatına başlanıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde gerçekleşen Anadolu "Selçuklu Cami ve Külliyesi" projesi inşaat aşamasına geldi.

İstanbul-Eskişehir eski E5 yolu üzerinde bulunan büyük otopark, "Anadolu Selçuklu Camii ve Külliyesi" projesi kapsamında yeni yerleşim alanlarına hitap edecek şekilde tamamlandı. Kütüphane, çocuk parkı, millet kıraathanesi, kuran kursu, spor alanları, alışveriş alanları, belediye hizmet noktası gibi birden fazla alanların bulunacağı bir nokta olması hedefleniyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Anadolu Selçuklu Camii ve Külliyesi" projesinin inşaat alanını yakından inceledi. Halkın gurur duyacağını ve Osmaneli halkına hizmet edecek bir eseri daha kazandıracağının mutluluğu yaşayan Şahin, "Osmaneli ilçemizde şehir trafiğinin dışında ve ilçemize büyük prestij kazandıracak Anadolu Selçuklu Camii ve Külliyesi için halkımızın, esnaflarımızın ve iş dünyasının büyük desteği var. Halkımızın gurur duyacağı ve yüzlerce yıl Osmaneli halkına hizmet edecek bir eseri daha ilçemize kazandırmayı Allah nasip eder inşallah" ifadelerini kullandı.