Anadolu'da futbol çileye dönüştü

Profesyonel liglerin en alt seviyesi olan 3. Lig’de oynanan Belediye Derincespor-Yomraspor maçında sağanak ve kar yağışı nedeniyle bataklığa dönüşen zemin, futbolu oynanamaz hale getirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Belediye Derincespor – Yomraspor maçı adeta çamur deryasında oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısında başlayan sağanak ve yoğun kar yağışı sebebiyle zemin ağırlaştı. Futbol oynamanın iyice zorlaştığı anlar devre arasında yerini yağışın azalması temennisine bıraktı. Ancak ikinci yarıda şiddeti artan yağış sebebiyle sahada zemin daha da ağırlaştı, çimler yerini çamura bıraktı. Futbolcuların pas yapmakta, koşmakta, yön değiştirmekte, rakibi geçmekte zorlandığı görülürken, topun yerden sekmemesi oyun taktiği ve disiplini kalan dakikalarda uygulanamaz noktaya getirdi. Futbolcuların zemin sebebiyle oynamakta güçlük çektiği ve yüksek efor harcadığı mücadele anları, tribünlerde alkış olarak karşılık buldu. Yaşanan durum, Anadolu’daki futbol ve spor tesisleri sorununu yeniden gündeme getirdi.

Futbolun iki yüzü

Maç izleyen taraftar da, oynamakta zorlanan futbolcular da zeminin özellikle yağışlı zamanlarda futbol oynamaya elverişli olmadığını dile getirdi. Ekonomik olarak ayakta kalmakta güçlük çeken kulüp yöneticileri ise imkanlarının sınırlı olduğunu ifade etti. Milyon Dolarlık statların yapıldığı, profesyonel liglerin zirvesi Süper Lig’de milyon Euro’luk sporcu transferlerinin gündeme geldiği günlerde Anadolu’da futbol oynamanın bataklığa dönüşen futbol sahalarında imkansızlaşması maç izlemeye gelenlerin de tepkisini topladı.