Anadolu'da Kadın Olmak Müzikali seyirci ile buluştu

Avcılar Belediyesi ve Folklor Kurumu tarafından düzenlenen Anadolu’da Kadın Olmak Anadolu halk müzikali seyirciyle buluştu.

Avcılar Belediyesi ve Folklor Kurumu tarafından Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kapalı gişe sergilenen Anadolu’da Kadın olmak müzikali binlerce sanatseverle buluştu. Kadın’a atfedilen yazgısal tüm değerlerin folklorik unsurlarla harmanlandığı müzikale katılım yüksek olurken dans gösterileri seyircilere keyifli anlar yaşattı.

El sanatları sergisi seyircinin beğenisine sunuldu

Ayrıca Folklar Kurumu Uygulamalı Halk Sanatları Müdürlüğü sanatçıları tarafından gecenin temasına uygun olarak üretilen eserler, Kültür Merkezi’nin fuayesinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Müzikalde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan hançerli, “ İş birliği ile birçok etkinlik gerçekleştirdik ama Folklor Kurumu ile gerçekleştirdiğimiz bugünkü etkinlik son derece özel ve önemli bir etkinlik. Tüm ekibe, sanat yönetmenime emeği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Avcılar Belediyesi’nin logosunu yeni logosunu görüyorsunuz. Logomuz İki mavi çizgiden oluşuyor ve yeni logoyu eşitliğe vurgu yapmak için kullanmaya başladık. Avcılar Belediyesi’nin logosu eşitliği ifade ediyor. Bu topraklarda en çok neye ihtiyacımız var. Bu topraklarda ne gelirse güzellik iyilik başarı artar diye sorduğumuzda ihtiyacımızın eşitlik olduğunu gördük. İşte bugün belki bu etkinlikte hep övündüğümüz kültür çok önemli. Tabi kültürümüz örflerimiz çok önemli ama geçmişimizde özellikle kadınlar yönünden eşitsizlikler var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Avrupa’nın bir çok ülkesinden önce bu ülkeye taşıdığı, bu topraklara getirdiği eşitlik mücadelesi hala tamamlanmış değil. Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı, Avrupa ülkelerinden önce verildi ama hala eşitlikle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Avcılar Belediyesi olarak eşitliği önemseyen hatta eşitliği en önemli ifadelerinden biri logosunu taşıyan belediye olarak böyle bir çalışmanın paydaşı olmak bizim için son derece özeldi ve önemliydi” dedi.