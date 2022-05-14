Anadolu Efes, U16 Türkiye Şampiyonu oldu
Anadolu Efes, Yıldızlar U16 Türkiye Şampiyonası final maçında Galatasaray Nef'i 72-53'lük skorla mağlup ederek, Türkiye Şampiyonu oldu. Anadolu Efesli basketbolcu Muhammed Emin Kara müsabakanın en faydalı oyuncusu seçildi.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Anadolu Efes, Balıkesir’de düzenlenen Yıldızlar U16 Türkiye Şampiyonası’dan zaferle ayrıldı. Final maçında karşılaştığı Galatasaray Nef’i 72-53 mağlup eden lacivert-beyazlılar, şampiyonluğa ulaştı. Müsabakada Anadolu Efes forması giyen Muhammed Emin Kara 9 sayı, 21 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla MVP seçildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN