Anadolu kumaşları 'Enheduanna' ile hayat bulacak

Anadolu’da eski dönemlerde üretilen 20 kumaş, Mezopotamya’da yaşamış 12 tarihi kadın figürle yeniden hayat buluyor. Türk ve İtalyan modacıları bir araya getiren “Enheduanna” projesi çerçevesinde geniş katılımlı bir tasarım yarışması düzenlenecek.

Mezopotamya’da yaşamış tarihi 12 kadın figür için Anadolu’ya özgü coğrafi işaretli 20 kumaşın kullanılacağı moda tasarım projesi “Enheduanna”, Türk ve İtalyan modacıları bir araya getirecek. En eski medeniyetlerden bazılarının yaşadığı Anadolu’nun dokuma kültürü mimrasını günümüzün modern tasarım anlayışıyla buluşturacak projede yarışma ve defile gerçekleştirilecek. Adını Mezopotamya’daki eski medeniyetlerden biri olan Akadların Kralı Sargon’un kızı Enheduanna’dan alan projenin tanıtım toplantısı İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Bahçeşehir Üniversitesi, Avrupa Tasarım Enstitüsü, İtalyan Kültür Merkezi İstanbul, Rahmi M. Koç Müzesi ve FN Studio paydaşlığında ADDU (Allin Design and Development Union) tarafından organize edilen projeyle ilgili toplantıya İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de katılırken, açılış konuşmasını İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo gerçekleştirdi. Program lansmanı ise Enheduanna Projesi Küratörü Dr. Pınar Sipahi, Anadolu Tekstil Ağı kurucusu Fırat Neziroğlu ve İtalyan Kültür Merkezi İstanbul Kültür Ataşesi Andrea Baletta tarafından gerçekleştirildi.

Anadolu’dan 20 kumaş, Mezopotamya’dan 12 kadın figür

Proje çerçevesinde Anadolu kültüründe yer alan coğrafi işaretli 20 tarihi kumaşın kullanılacağı bir moda tasarım yarışması düzenlenecek. Yarışmada Mezopotamya’da yaşamış tarihi 12 kadın figür için giysiler tasarlanacak. IED Avrupa Tasarım Enstitüsü tarafından organize edilen projenin jüri üyeleri arasında Fırat Neziroğlu, Özlem Erkan, Giovanni Ottonello, Frances Venneri, Zeynep Öcal Özcan, Luca Peyronel gibi moda sektörünün tanıdığı isimler yer alacak. Tasarımlar için defile düzenlenecek.

Anadolu kadınlarına destek olmayı da hedefleyen projenin “Tarih ve Kültür Kurulları” 24-25 Ocak’ta Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Konferans Salonu’nda yapılacak. Enheduanna Yarışması’nın kıyafetlerinin üretimi ise FN Stüdyo önderliğinde 6 Mart-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışma süreci, Avrupa Tasarım Enstitüsü tarafından verilen ödül ile tamamlanacak. Üretilen ürünler, 15 Mayıs’ta Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen defileyle sergilenecek. Aynı gece kazanan yarışmacılar için ödül töreni de yapılacak.

"Anadolu tekstilin doğduğu topraklar"

Proje lansman toplantısında konuşan Anadolu Tekstil Ağı Kurucusu, Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Araştırma Merkezi (BAUKEM) Moda Teknolojileri ve Tasarım Koordinatörü Fırat Neziroğlu, Anadolu’nun tekstilin doğduğu topraklar olduğunu belirterek, “Bulunan en eski kumaş Çatalhöyük’tedir. Bulunan en eski halı da Türk düğümüyle dokunmuştur. Kilimin dünyadaki adı kilimdir. Bilinen en eski uygarlıklar Anadolu’da olduğu gibi giyim kuşam kültürünün en eski örnekleri de yine bu topraklarda doğmuştur. Bu kadim zamanların bilgileri ışığında gelişen Anadolu dokumaları, coğrafya ve iklimi ile bize benzersiz örnekler hediye etmiştir. Günümüzde bu yöntemlerle dokunan kumaşlar hem doğaya saygılı hem de sürdürülebilir olmanın gerçek örneklerini bizlere yeniden öğretmektedir” diye konuştu.

Kadının gücüne ve üretime dikkat çekilecek

Enheduanna Projesi Küratörü Pınar Sipahi ise kadının gücüne vurgu yaptı. Sipahi, “Enheduanna kadın gücüne, değerine, üretimine dikkat çekmek isteyen bir proje. Bunu yaparken uygarlığın doğduğu topraklar olan Mezopotamya’yı ve burada yaşamış güçlü kadınları rol alıyor. Yine kadının ürettiği dokuma kumaşları kullanarak İtalyan bakış açısı ile dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Türkiye henüz farkında olduğumuz ya da olmadığımız çok fazla kültürel zenginliğe sahip. Ancak bu kültürel değerlerin tamamlanması, değerlendirilmesi ve tanıtılmasında uluslararası bakış açısının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için Enheduanna Projesi’ni İtalya tasarım anlayışı birlikteliği ile gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Enheduanna, cinsiyet bariyerlerini yıkan bir figür olarak öne çıkıyor"

İtalyan Kültür Merkezi İstanbul Müdürü Salvatore Schirmo ise, “Enheduanna, Mezopotamya antik çağının önemli bir figürü olarak tarihteki ilk bilinen kadın şair olarak tanınıyor. Cinsiyet bariyerlerini yıkan bir figür olarak öne çıkıyor. İtalya moda endüstrisinde uzun yıllardır etkili bir güç. İtalyan ve Türk kurumları arasındaki işbirliği kültürü, özellikle tarih, moda ve tasarımı tanıtma açısından fırsatları zenginleştirecektir. İstanbul İtalyan Kültür Enstitüsü için Türkiye ile İtalya arasındaki çeşitli kültürel bağları bir araya getiren, cinsiyet konularına vurgu yaparak genel halkın ilgisini tarih geleneği gibi yenileyen girişimleri teşvik etmek önemli” diye konuştu.

"Bu son derece ilginç ve iddialı projeden en iyi şekilde yararlanmak için bilim adamları, şirket sahipleri ve kurumsal temsilcilerin dahil edilmesi önemlidir"

İtalyan Kültür Merkezi İstanbul Kültürel Ataşesi Andrea Balletta, arkeolog olarak antik Yakın Doğu uzmanlığıyla Enheduanna projesinin geçmişin gelenek ve göreneklerinin rekonstrüksiyonu ve yayılması açısından büyük perspektifler sunacağına inandığını söyledi. Tarihsel çalışmalar açısından enstitünün "farklı dünyaları" birleştiren yalnızca görünüşte uzak olan çabaları desteklemeye her zaman hazır olduğunu belirten Baletta şöyle konuştu:

“Bu son derece ilginç ve iddialı projeden en iyi şekilde yararlanmak için bilim adamları, şirket sahipleri ve kurumsal temsilcilerin dahil edilmesi önemlidir. Antik Yakın Doğu’nun, daha geniş anlamıyla sadece Mezopotamya’yı değil, aynı zamanda Anadolu’yu da içeren bu işbirliği çabası, tarihi figürlerden, dekoratif ve süsleme geleneklerine kadar olan bir zaman diliminde kapsamlı bir taslağın ortaya çıkmasını sağlayabilir.”