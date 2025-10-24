Anadolu Lisesi'nde 'Sincan İyilik Hareketi' ile kan bağışı toplanıp, Gazze'ye yardım panayırı düzenlendi

Sincan Anadolu Lisesi’nde düzenlenen "Sincan İyilik Hareketi" programında kan bağışı kampanyası, bağımlılıkla mücadele ve Gazze’ye destek temaları ön plana çıktı.

Sincan Belediyesi’nin destekleriyle kan bağışı, bağımlılıkla mücadele ve Gazze’ye destek konularının ele alındığı "Sincan İyilik Hareketi" programı Sincan Anadolu Lisesi’nde düzenlendi. Etkinlikte okul bahçesinde kan bağış standı kurularak, öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerin satıldığı yardım panayırı düzenlendi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 3 binden fazla kan bağışı hedeflediklerini belirterek, "’Gazze’ye destek ol’ sloganıyla yardım sergileri bütün okullarımızda bulunuyor. Gazze’ye kan vermek, dünyadaki mazlumlara kasteden bütün sömürge düzenini yok etmek anlamındaki bütün girişimlere öncülük etmeye çalışıyoruz" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise Sincan’da oluşan bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, "Bu sadece bir faaliyet değil, bir arada oluş, birlikte hareket ediş, birlikte bir hedefe hizmet ediştir" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında kan bağışı kampanyasına çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaş katılarak destek verdi.