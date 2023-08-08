Anadolu'nun ahşap sanatı, bugünün mobilya sektörüne yön veriyor

Anadolu sanatının mihenk taşı olan ahşap oymacılığı, bugünün mobilya ve dekorasyon endüstrisine yön veriyor. Tüketiciler evlerini sürdürülebilir ve kendi beğenilerine uygun eşyalarla dizayn etmek için özel tasarım ahşap mobilyalara yönelirken, sektör oyuncuları da bu geleneksel sanatı meslekleriyle gelecek nesillere aktarıyor.

Kökleri yüzyıllar öncesine uzanan ve Anadolu sanatının mihenk taşı olan ahşap oymacılığı, bugünün mobilya ve dekorasyon endüstrisine yön veriyor. Tüketiciler evlerini sürdürülebilir ve kendi beğenilerine uygun eşyalarla dizayn etmek için özel tasarım, ahşap mobilyalara yönelirken, sektör oyuncuları da bu geleneksel sanatı üretimleriyle gelecek nesillere aktarıyor. Research and Markets’in yayımladığı veriler, 2022’de 153,77 milyar dolar olan küresel ahşap ev mobilyası pazarının bu yıl sonuna kadar 160 milyar dolara ulaşacağına işaret ediyor. Sanat eseri niteliğindeki mobilya üretimiyle kullanıcılara estetik ve işlevselliği bir arada sunmayı hedefleyen yerli mobilya markası Rise Art Dekor’un (R&A) Kurucusu Rüstem Akkoyun ise hem mobilya sektörünün dinamiklerini hem de tüketicilerin beklentilerini değerlendirdi.

“Ahşap, yüzyıllarca mimari yapıların ana dekorasyon unsuruydu”

Geleneksel ahşap işçiliğini yaşatma ve yeni nesillere aktarma misyonuyla hareket ettiğini belirten Rise Art Dekor’un Kurucusu Rüstem Akkoyun, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Anadolu topraklarının sanat formlarından biri olan ahşap işçiliği, yüzyıllar boyunca birçok mimari yapının ana dekorasyon malzemesi olarak kullanıldı. Ben de özenli bir üretim sürecine tabii olan bu sanatı, hem yaşatmak hem de tüketicilere fonksiyonel, incelikli, özel ve sürdürülebilir mobilyalar sunmak için meslek edindim. 40 yılı aşkın süre önce adım attığım ahşap mobilya sektöründe, bugün ülkemizden ve globalden birçok mimar ve tasarım atölyesiyle işbirliği yaparak sektöre yön veriyoruz. İstanbul Çekmeköy’deki geniş imalat alanımız ve makine parkurumuzda, hem kişiye özel hem de proje bazlı mobilya tasarımları yapıyoruz.”

“Sektördeki kalifiye işçi eksikliğine dair farkındalık oluşturuyoruz”

Müşterilerinin taleplerine bağlı olarak çözüm odaklı yaklaşım benimsediklerini aktaran Rüstem Akkoyun, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yüksek kaliteli el işçiliğiyle ürettiğimiz mobilyalarımızla mekanlara değer katıyoruz. Geleneksel sanatın korunması ve müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için gösterdiğimiz çabayla sektörümüzde öne çıkıyoruz. Bu sayede sektördeki kalifiye eleman eksikliği gibi sorunlarını duyurabiliyor, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler konusunda da farkındalık oluşturabiliyoruz. Ahşap mobilyaların hem sürdürülebilir hem de fonksiyonel ve estetik yapısıyla gelecek dönemin de trendi olacağını öngörüyoruz.”