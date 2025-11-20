Anadolu'nun sesleri MEM Sahne'de yankılandı

Nilüfer Belediyesi MEM Sahne, Kasım ayı programında Sedat Anar Trio’yu konuk etti. Santur, erbane ve Afgan rebabının buluştuğu konserde tasavvuf ve Anadolu müziği modern yorumlarla dinleyicilerle buluştu.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM) Sahne konserlerinde, Kasım ayında müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Anadolu’nun kadim seslerini modern bir ruhla harmanlayan Sedat Anar Trio, dinleyicilere yüzyılların müzik mirasını bugünün tınılarıyla sundu.

Sedat Anar’ın santur, erbane ve Afgan rebabı gibi köklü enstrümanlarla hazırladığı programa eşi Damla Gürkan Anar da katıldı. Erbane ile eşlik ettiği performansıyla geceye ayrı bir renk katan Damla Gürkan Anar, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kardeşi Selahattin Anar’ın handpan ve erbane ile gerçekleştirdiği solo performans ise konserin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Tasavvuf ve Anadolu müziği geleneğinin modern tınılarla yeniden yorumlandığı konseri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da takip etti. Konserin ardından sanatçılarla bir araya gelen Erman, Sedat Anar Trio’ya günün anısına hediye sundu.