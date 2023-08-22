Anadolu'nun tüm renkleriyle 'Beykoz Çayır Festivali' başlıyor

Beykoz’daki 19 yöre derneğinin katılımıyla, Anadolu’ya özgü kültür, eğlence ve ananelerin sergileneceği, her akşam çocuk etkinlikleri ve konserlerin yer alacağı geleneksel “Beykoz Çayır Festivali” 25 Ağustos’ta başlıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından, ilçenin kardeşlik, dayanışma ve hoşgörü iklimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen festival bu yıl da ilçedeki yöre derneklerinin hemşehrileriyle buluşacağı renkli ve özgün eğlencelere ev sahipliği yapacak. Tarihi Beykoz Çayırı’nda gerçekleşecek festivalde her akşam sevilen ve yöresel sanatçılar konser verecek, halk dansları ekipleri sahneye çıkacak. Konserler öncesinde çocuklar için alanda renkli animasyon gösterileri ve eğlenceler sergilenecek.

Açılışta Cengiz Kurtoğlu sahnede

Beykoz’da Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya, Orta Anadolu’dan Trakya’ya kültür ve kardeşlik şöleni yaşatacak festival 25 Ağustos Cuma akşamı Fantezi Müzik Sanatçısı Cengiz Kurtoğlu’nun konseriyle başlayacak.

Çayır çevresinde kurulacak stantlarda ilçeye özgü el sanatları, yöresel ürün ve lezzetlerin tanıtımıyla ve satışıyla ekonomik hareketlilik yaşanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü de festival çerçevesinde Pop Müzik Yorumcusu Mehmet Erdem’in coşku dolu konseriyle kutlanacak. Tarihi çayırda ilçe sakinleriyle buluşacak sanatçı sevilen şarkılarıyla destansı zaferi ve atalarımızın kahramanlıklarını hatırlatacak. On gün boyunca ilçede birlik ve beraberlik rüzgârı estirecek festivalde Resul Dindar, Moli, Orhan Hakalmaz ve Onur Atmaca da ilçe sakinleriyle buluşacak. Anadolu’nun bağrından çıkan yerel sanatçılar da konserleriyle festivale renk katacak. Beykoz Çayır Festivali 4 Eylül Pazartesi akşamı son yılların sevilen guruplarından Alamatra ve Koliva’nın hareketli Karadeniz şarkıları söyleyeceği konserleriyle sona erecek.