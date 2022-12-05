Anadolu Otoyolu girişinde tır devrildi: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 06 FL 6601 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla birlikte tekrar normal seyrine döndü.