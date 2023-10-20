Anadolu Otoyolu'nda 14 araçlık zincirleme kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada otoyolun İstanbul istikametinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Anadolu Otoyolu Hendek geçişi İstanbul istikametinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Meydana gelen kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Araçlar bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırılırken oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

Öte yandan, yaklaşık bir ay önce sıfır olarak değiştirdiği tır tekerinin patlaması neticesinde kazanın meydana geldiğini düşünen Zekeriya A., “Ön lastiğim patladı herhalde yolda bir şey battı. Lastiğim daha bir aylık sıfır ne olduğunu anlamadım birden sola geçti arkamdan araçlar birbirine girdi. Kazaya sebep olan benim herhalde ön lastiğim patladığı için araç sola çekti. Arkadan gelen araçlarda bana çarptı” dedi.