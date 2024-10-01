Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.
Otoyolun Hendek ilçesi geçişi Topağaç Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, 31 HG 210 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.