Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza, takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak hurdaya döndü. Refüjü aşarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce yönünde seyir halinde olan B.M.E. kontrolündeki 34 ZC 2916 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, bariyerlere çarpıp takla atarak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü B.M.E. hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise bulunduğu yerden vinç yardımı ile kurtarıldı. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.