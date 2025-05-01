Anadolu Otoyolu'nda yağmur ile kazalar peş peşe geldi: Her iki istikamette de trafik aksadı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağış, kazaları beraberinde getirdi. Otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde yaşanan farklı kazalar sebebiyle trafik durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde maddi ve yaralanmalı trafik kazalarına sebep oldu. Otoyolun Arifiye ve Sapanca ilçeleri mevkilerinde peş peşe kazalar meydana geldi. Otoyolun İstanbul ve Ankara istikametlerinde bazı bölgelerde trafik adeta durma noktasına gelirken, oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul istikametinde 4 araç birbirine girdi

Arifiye geçişi İstanbul istikametinde İ.A. idaresindeki tır, E.B. idaresindeki 54 AAS 321 plakalı Volkswagen marka otomobil, Kasılmış Türker idaresindeki 60 AGC 572 plakalı kamyonet ve Nizamettin Karaçam idaresindeki 67 NK 991 plakalı Fiat marka hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Otoyolda meydana gelen kaza ve trafik havadan görüntülendi. Diğer kaza ise Sapanca geçişinde meydana geldi. Ankara istikametinde 2 tır, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara-İstanbul arasında nakliyatçılık yapan Kasılmış Türker ve Zonguldak’tan İstanbul’a giderken kazaya karışan Nizamettin Karaçam kaza anını anlattı.