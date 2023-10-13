Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza, bir araç şarampole uçtu: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında takla atarak şarampole uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Y.Ö. idaresindeki 34 LN 0811 plakalı otomobil, E.İ. kontrolündeki 67 ACT 200 plakalı otomobil ve O.D. idaresindeki 34 DS 0150 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada O.D. kontrolündeki 34 DS 0150 plakalı otomobil şarampole uçtu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampole uçarak ters dönen otomobil içerisinde bulunan sürücü O.D. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan N.D. ve N.R.D. isimli 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.