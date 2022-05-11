Anadolu Otoyolu'nun o güzergahını kullanacaklar dikkat

Anadolu Otoyolu'nun Hendek ile Gümüşova gişeleri arası, üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle saat 22.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği'nden yapılan uyarıda, vatandaşların trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği belirtildi.

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  • 11.05.2022 12:46
  • Güncelleme: 11.05.2022 13:07
Anadolu Otoyolu'nun o güzergahını kullanacaklar dikkat
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Anadolu Otoyolu Hendek ile Gümüşova gişeleri arası, üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle saat 22.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak. Konuya ilişkin Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Gümüşova gişeleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. İstanbul istikametinde çalışmalara başlanacağı belirtilen açıklamada, “Trafik diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. İstanbul istikametinde çalışmalar tamamlanınca Ankara yönü kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup İstanbul istikametinden gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Çalışmalar 11 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacaktır. Her akşam 22.00-06.00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları önemle rica olunur. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları önemle rica olunur” denildi.

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İHA

SHA Editör
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