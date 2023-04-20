Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için bugün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı bayram yoğunluğu
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sina pırlanta
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Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için bugün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu.

Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu gözlenirken, İstanbul yönünde trafik normal seyrinde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.